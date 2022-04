Pokémon Unite accoglie un abbonamento a pagamento: annunciato Unite Membership

Con oltre 70 milioni di download per Pokémon Unite, il MOBA dedicato alle creature tascabili di Game Freak continua a veder crescere la propria community di appassionati.

Prosegue di conseguenza anche il supporto post lancio dedicato al titolo, che presto vedrà il debutto di un sistema di abbonamento in-game. Battezzato "Unite Membership", quest'ultimo avrà un costo pari a 1.150 Yen (corrispondenti a circa 8,50 euro al cambio odierno) al mese. I giocatori di Pokémon Unite che decideranno di sottoscriverlo potranno avere accesso ad una serie di contenuti bonus.

Tra questi ultimi, spicca la possibilità di ricevere 40 Aeos Gem ogni giorno, oltre ad un esclusivo Holowear mensile, il primo dei quali sarà dedicato al Pokémon Greedent. In aggiunta, ogni settimana gli abbonati potranno selezionare due Holowear e due strumenti da utilizzare gratuitamente all'interno del gioco. Tutti gli oggetti di personalizzazione dell'Allenatore saranno proposti sullo store di Pokémon Unite con uno sconto del 10%. Infine, gli abbonati potranno usufruire di opzioni di chat rapide e di alcune icone esclusive.



In attesa di scoprire se Unite Membership terrà il passo con il successo di Pokémon Unite, segnaliamo che per il momento l'annuncio del servizio è giunto solamente per il mercato giapponese. Mancano inoltre ancora indicazioni precise in merito al periodo di debutto dell'abbonamento.