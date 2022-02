Pokémon Unite accoglie Aegislash: le Forme Spada e Scudo lo rendono molto versatile

The Pokémon Company è lieta di annunciare l’arrivo di Aegislash nel roster dei personaggi personaggi giocabili di Pokémon Unite. Si tratta di un Pokémon versatile a corto raggio che può passare da una posizione offensiva a una difensiva con grande agilità.

Ad unirsi alla lotta è Honedge, che può evolversi in Doublade al livello 5 e poi in Aegislash al livello 7. L'abilità iniziale di Honedge e Doublade, Nullodifesa, aumenta sia i danni subiti che i danni inflitti. Quando Doublade si evolve in Aegislash, Nullodifesa diventa Accendilotta, che permette al Pokémon di passare dalla Forma Spada alla Forma Scudo e viceversa. È questo il vero punto di forza di Aegislash, una peculiarità che lo rende un Pokémon estremamente versatile a corto raggio.

Se sferra mosse che utilizzano la spada, Aegislash assume la sua Forma Spada; in questa forma, la sua velocità di movimento e il suo Attacco aumentano, mentre i suoi attacchi base diventano più veloci. Sferrando mosse che utilizzano lo scudo, invece, il Pokémon assume la sua Forma Scudo, che ne aumenta la Difesa e la Difesa Speciale. Inoltre, subito dopo il passaggio dalla Forma Scudo alla Forma Spada, la velocità di movimento e la velocità degli attacchi base di Aegislash aumentano ancora di più per un po'.

Potete trovare maggiori dettagli sulle abilità di Honedge, Doublade e Aegishal recandovi sul sito ufficiale di Pokèmon Unite, che ricordiamo essere disponibile in formato free-to-play su Nintendo Switch e dispositivi mobili iOS e Android.