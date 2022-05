Pokémon Unite accoglie Espeon: il potente Pokémon Psico è ora disponibile

Con oltre 70 milioni di download per Pokémon Unite, il MOBA free to play dedicato ai Pocket Monster non cessa di evolversi e di accogliere al suo interno nuove creature Game Freak.

Questa settimana, in particolare, è il turno di Espeon. Tra le sempre più numerose evoluzioni di Eevee, la creatura di tipo Psico ha realizzato la propria prima apparizione in-game con il debutto di Pokémon Oro e Pokémon Argento. All'interno dei due titoli, i giocatori potevano ottenere Espeon facendo evolvere Eevee durante il giorno.

Ora, Espeon si aggiunge ai numerosi Pocket Monster a disposizione dei giocatori di Pokémon Unite, che potranno testarlo per un periodo di tempo limitato, grazie ad una licenza Unite di Espeon che non richiede l'utilizzo di gemme Heos. Per conquistarla, i giocatori dovranno totalizzare almeno 2.000 punti nel corso di un evento speciale. Già attivo in-game, quest'ultimo si protrarrà sino al prossimo 12 giugno 2022. Terminato l'evento, la licenza Unite di Espeon sarà disponibile nel negozio dell'Associazione Lotta Unite, al prezzo di 10.000 monete Heos o 575 gemme Heos.



Dopo l'annuncio del programma Unite Membership, Espeon aggiunge in Pokémon Unite un attaccante a lungo raggio. Evolvendosi da Eevee a livello 4, il Pokémon Psico può sfruttare gli attacchi Psicoshock e Veicolaforza, oltre alle abilità Presagio e Magispecchio.