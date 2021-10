Pokémon Unite si aggiorna: cosa cambia con la patch del 26 ottobre

Dopo l'ingresso di Sylveon nel roster di Pokémon Unite, i giocatori appassionatisi al MOBA free to play a tema Pocket Monster possono procedere con il download di un nuovo aggiornamento dedicato.

Il team di Tencent Games ha infatti reso disponibile la patch 1.2.1.10 di Pokémon Unite, con la quale sono state apportate alcune modifiche al gioco. In particolare, i cambiamenti hanno coinvolto la struttura del menu di avvio della produzione, che risulta ora di più semplice navigazione. Delle icone apposite consentono infatti ai giocatori di avere accesso alle sezioni dedicate alla propria lista amici, agli eventi speciali in corso e alle lobby per le sfide.

Anche il negozio interno di Pokémon Unite si è reso protagonista di una utile semplificazione. Con l'update 1.2.1.10, tutti gli oggetti di recente introduzione nello store saranno infatti ora contrassegnati da un apposito banner che ne segnala la novità. Una soluzione particolarmente utile per i giocatori che non desiderano controllare con troppa frequenza il catalogo dello store in-game di Pokémon Unite. Infine, l'aggiornamento è intervenuto su alcuni bug, in merito ai quali non sono però stati condivisi troppi dettagli da parte di Tencent Games.



In chiusura, ricordiamo che con l'avvio dell'evento di Halloween di Pokémon Unite è ora possibile sbloccare Greedent.