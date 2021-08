Pokemon Unite si aggiorna su Nintendo Switch: tutte le novità dell'update d'inizio agosto

Dalle colonne del sito ufficiale di Pokemon Unite, gli sviluppatori del MOBA gratuito per Nintendo Switch ambientato nella dimensione dei Pokemon annunciano l'arrivo di un importante aggiornamento: scopriamo tutte le novità previste per questo update.

Il messaggio confezionato da Tencent e dagli sviluppatori di TiMi Studio illustra nel dettaglio i singoli interventi che interesseranno l'esperienza free to play del MOBA immerso nell'universo fantasy di The Pokémon Company.

L'aggiornamento di Pokemon Unite che sarà disponibile su Switch a partire dalle ore 09:00 italiane del 4 agosto porterà in dote diverse novità, la prima delle quali sarà rappresentata dalla modalità Spettatore. La funzione, una delle più richieste dai giocatori, sarà accessibile per un periodo di tempo limitato in ragione dei test che gli studi TiMi vogliono condurre prima di lanciare la modalità nella sua versione finale.

Sul fronte del gameplay, l'update del 4 agosto andrà a intervenire sul bilanciamento delle mosse di molti Pokémon, anche qui con interventi che terranno conto delle richieste avanzate dalla community. La lista di Pokemon interessati da queste modifiche sarà tanto lunga da comprendere, tra gli altri, Talonflame, Charizard, Zeraora, Absol, Venusaur, Gengar, Eldegoss, Cinderace, Cramorant o Lucario.

In attesa di assistere al lancio dell'aggiornamento e di conoscere l'effettiva portata degli interventi compiuti dagli studi TiMi, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Pokemon Unite.