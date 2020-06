Pokémon Unite: annunciato il nuovo MOBA gratis targato Tencent Games

Arriva a sorpresa durante l'ultimo Pokémon Presents l'annuncio di Pokémon Unite, un MOBA a base di mostriciattoli tascabili in sviluppo presso Tencent Games e in arrivo su Nintendo Switch e smartphone.

Il gioco, che ricorda molto da vicino titoli come League of Legends tanto per lo stile grafico che per gameplay ed interfaccia utente, permetterà a due team composti da 5 giocatori di scontrarsi in una mappa strutturata come nel più classico dei MOBA, con tanto di nemici controllati dall'IA e boss da sconfiggere in jungle. Nel titolo ci saranno anche le evoluzioni, probabilmente attivabili raggiungendo livelli specifici in partita: a questo proposito, nel filmato di presentazione abbiamo assistito alla trasformazione di Charmander in Charmeleon.

Il titolo, in arrivo prossimamente su Nintendo Switch, iOS e Android, godrà del supporto al multiplayer cross-platform e sarà disponibile sin da subito come free to start, ovvero potrà essere scaricato gratuitamente da chiunque e includerà delle microtransazioni, probabilmente utili a velocizzare l'acquisto di tutti i Pokémon giocabili.

Prima di lasciarvi al filmato d'annuncio, nel quale si può vedere un'intero match del gioco, vi ricordiamo che è da oggi disponibile su Switch Pokémon Café Mix.