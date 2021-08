Pokemon Unite arriva a settembre su mobile, pre-registrazioni aperte

Durante il Pokemon Presents del 18 agosto, The Pokemon Company ha annunciato che Pokemon Unite sarà disponibile su iOS e Android dal 22 settembre, con la campagna di pre-registrazione che prenderà il via nella giornata di oggi.

I giocatori che effettuano l'accesso alla versione per dispositivi mobili entro il 31 ottobre 2021 riceveranno degli strumenti da usare all'interno del gioco per celebrarne l'uscita! Gli strumenti in regalo si baseranno sul numero totale di giocatori che preregistreranno la versione per dispositivi mobili del gioco, e comprenderanno l’Holowear Stile festival (Pikachu) se più di cinque milioni di utenti effettueranno la registrazione anticipata.

Al momento le pre-registrazioni di Pokemon Unite sono aperte su Google Play anche in Italia e presto dovrebbero aprire anche su App Store per piattaforme iOS (iPhone e iPad). Pokemon Unite è disponibile per il download su Nintendo Switch, il gioco supporterà il cross-play su tutte le piattaforme, la versione mobile godrà di controlli ottimizzati per gli schermi touch, per il resto non ci saranno però contenuti diversi o altre novità rispetto all'edizione per Nintendo Switch già disponibile.

Pokemon Unite ha riscosso un discreto successo dal lancio e il debutto su mobile permetterà a The Pokemon Company di espandere ulteriormente il numero di utenti attivi su questo MOBA.