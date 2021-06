Pokémon Unite: a breve arriveranno importanti novità, si tratta della data d'uscita?

Sebbene il Nintendo Direct dell'E3 2021 non abbia dedicato alcuno spazio ai titoli a base di Pokémon, sembrerebbe che a breve assisteremo a nuovi annunci legati ad uno dei tanti prodotti in arrivo prossimamente: Pokémon Unite.

Sui canali social ufficiali del brand è infatti stato pubblicato un nuovo tweet che preannuncia l'arrivo di importanti novità per domani, giovedì 17 giugno 2021. Dal messaggio pare che non sia prevista una diretta in stile Nintendo Direct ed è quindi probabile che assisteremo alla pubblicazione di un nuovo trailer o ad un post sul sito ufficiale contenenti delle informazioni sul gioco. Vi ricordiamo che il titolo è già stato oggetto di test chiusi in alcuni paesi e non è da escludere che le nuove notizie riguardino l'arrivo di una Beta anche in Europa o addirittura di una data d'uscita definitiva.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, Pokémon Unite è un MOBA free to play in arrivo esclusivamente su Nintendo Switch e dispositivi Android/iOS in cui i giocatori potranno prendere il controllo di numerose creature.

In attesa di scoprire quale sarà l'annuncio di domani, vi ricordiamo che un vecchio leak di Pokémon Unite ha svelato la presenza di skin a pagamento.