Pokémon Unite, Café ed EX Masters: dalle gemme ai codici, tutti i nuovi bonus gratis

In occasione del Pokémon Presents di oggi, sono state annunciate importanti iniziative per tutti i free to play per Nintendo Switch e dispositivi mobile a tema Pokémon, grazie alle quali si potranno ottenere ricche ricompense in maniera gratuita. Scopriamole tutte.

Pokémon Unite

Con più di 100 milioni di download, la rivisitazione in chiave Pokémon dei MOBA non solo accoglierà Zacian - protagonista anche di un nuovo evento -, ma permetterà a tutti i giocatori di prendere parte in una modalità uno contro uno. La novità più interessante consiste però nell'arrivo di un codice promozionale che permette di ottenere in maniera completamente gratuita la Medaglia rinforzo d'oro di Zacian. Il codice da inserire nel gioco è "POKEMONDAY" (senza virgolette) e resterà valido solo fino a lunedì 27 marzo 2023 alle ore 1:00 del fuso orario italiano.

Pokémon Café Remix

Altro titolo che riceverà qualche bonus gratuito sarà Pokémon Café Remix, il cui prossimo evento permetterà a tutti i giocatori del free to play per dispositivi mobili e Switch di aggiungere alla loro collezione uno degli starter di Pokémon Scarlatto e Violetto, ovvero Sprigatito, Fuecoco o Quaxley. Chiunque effettuerà l'accesso entro il 17 marzo 2023 alle ore 7:00 del fuso orario italiano riceverà anche Greninja in versione Chef Speciale. Come se non bastasse, sempre fino al 17 marzo potrete eseguire 11 consegne express senza costi aggiuntivi.

Pokémon EX Masters

Durante il Pokémon Presents è stato annunciato anche qualcosa in merito al gioco di carte collezionabili, Pokémon EX Masters. Gli utenti del free to play potranno ricercare un massimo di 100 Unità (10 al giorno) in maniera gratuita grazie ad un evento che terminerà il prossimo 18 marzo 2023 alle ore 7:00 del fuso orario italiano. Non meno importante è il pacchetto da 3.000 Gemme che si può ricevere eseguendo l'accesso al titolo tra oggi ed il prossimo lunedì 27 marzo 2023.