Pokémon Unite Campionati mondiali: qualificazioni da febbraio e montepremi da $1 milione

The Pokémon Company ha diffuso tutti i dettagli riguardanti i Campionati mondiali 2022 di Pokémon Unite. Le qualificazioni per aggiudicarsi un posto per la finale di Londra si terranno a partire dal mese di febbraio e proseguiranno fino a giugno.

Nel campionato di Pokémon Unite si terranno eventi di qualificazione ogni mese a partire da febbraio in ciascuna area geografica. Il valore totale dei premi sarà di oltre 1 milione di dollari, di cui 500.000 dollari in palio nei Campionati Mondiali.

I giocatori formeranno squadre per affrontarsi in lotte 5 contro 5 nella modalità torneo di Pokémon Unite. Da febbraio a giugno, ogni mese si terranno degli eventi di qualificazione aperti a tutti e senza costo di partecipazione. I giocatori potranno partecipare utilizzando la versione di Pokémon Unite per Nintendo Switch, iOS o Android.

Nella prima stagione del campionato di Pokémon UNITE potranno partecipare i giocatori che hanno compiuto almeno 16 anni provenienti da sette aree geografiche: America del Nord, America del Sud, Europa, Oceania, Giappone, Corea del Sud e Asia Pacifica. In ciascuna area geografica si terrà una serie di tornei di qualificazione ogni mese, e i giocatori otterranno dei Championship Point in base al piazzamento della propria squadra nel torneo mensile.

Nel torneo di ciascun mese saranno incluse delle qualificazioni aperte a tutti, come la Coppa di febbraio (19-20 febbraio), in cui le squadre si sfideranno con un formato a eliminazione doppia. Le 16 squadre migliori raggiungeranno le finali mensili. Le 8 squadre in ciascuna area geografica che avranno totalizzato il maggior numero di Championship Point prima di giugno 2022 si qualificheranno per i Campionati Regionali, e a queste si uniranno le migliori 4 squadre del torneo del mese precedente e altre 12 squadre ammesse tramite gli eventi di qualificazione aperti a tutti. Nel corso dei Campionati Regionali verranno determinate le squadre che si qualificheranno per i Campionati Mondiali di Pokémon Unite 2022. Per ulteriori approfondimenti vi rimandiamo al sito ufficiale di Pokémon Unite.

Pokèmon Unite, MOBA free-to-play di Tencent disponibile su Switch e dispositivi iOS e Android, ha recentemente accolto il nuovo combattente Aegislash.