Pokémon Unite: come accumulare gratis tanti Aeos Coin

Se avete iniziato da poco a giocare a Pokémon Unite, il nuovo free to play disponibile su Nintendo Switch e in dirittura d'arrivo su dispositivi Android e iOS, è molto probabile che abbiate ben pochi personaggi da utilizzare. A tal proposito, ecco qualche consiglio per accumulare gli Aeos Coin, valuta fondamentale per ottenere nuovi Pokémon.

A differenza delle Aeos Gem, che sono più rare e possono essere ottenute quasi esclusivamente tramite microtransazioni, gli Aeos Coin possono essere accumulati in grosse quantità e consentono anche ai giocatori che non vogliono spendere un solo centesimo di sbloccare ogni singolo Pokémon. Il principale metodo utile per ottenere queste monete è quello di completare qualsiasi tipo di partita. Sappiate però che se siete nuovi giocatori del titolo Tencent vi sono diversi trucchi utili per ottenere qualche centinaio di gettoni senza troppi sforzi. Innanzitutto completate tutti i tutorial, ciascuno dei quali vi ricompenserà con delle monete e vi permetterà di iniziare ad avere un piccolo gruzzoletto. Fatto ciò, completate le Beginner Challenge, la prima delle quali chiede di ottenere tre diverse "UNITE licenses", che altro non sono che tre personaggi: in questo caso non occorre che compriate dei Pokémon, poiché per la sfida valgono anche lo starter gratuito, Slowbro (sbloccabile al raggiungimento del livello 2) e Zeraora, il Pokémon gratis dell'evento a tempo che terminerà a fine agosto 2021. Non sottovalutate nemmeno le successive sfide giornaliere, il cui completamento è fondamentale per sbloccare gli Aeos Coin e accedere ai vari personaggi giocabili. Va precisato che il tetto massimo di Aeos Coin che si possono ottenere completando partite è di 2.100 a settimana, ma tale conteggio non include le monete ricavate dal pass o dalle sfide.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la guida su come sbloccare gratis tutti i personaggi in Pokémon Unite ed evitare di spendere monete sulle creature che si possono ottenere gratuitamente come Slowbro, Greninja e Ninetales di Alola. Non dimenticate inoltre di dare uno sguardo ai consigli su come sbloccare Zeraora gratis in Pokémon Unite nel corso dell'evento a tempo.