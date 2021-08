Pokemon Unite: come arrendersi durante una battaglia

Pokémon Unite è il nuovo videogioco MOBA sviluppato da Timi Studio, e come in tutti i MOBA il fulcro del gameplay si basa su scontri online tra due squadre di giocatori, i quali dovranno in questo caso darsi battaglia utilizzando i propri pokémon per sconfiggere gli avversari e conquistare la loro base.

Vista la natura multigiocatore del prodotto, in maniera molto simile a quanto accade all'interno di League of Legends gli sviluppatori di Pokémon Unite hanno deciso di fornire ai giocatori un'opzione per arrendersi durante le partite e terminare così lo scontro in anticipo, utile in caso di manifesta superiorità da parte della squadra avversaria fin dai primi minuti oppure in tutti quei casi in cui uno dei vostri compagni dovesse comportarsi in maniera antisportiva. Grazie a questa opzione non sarete quindi costretti ad attendere la fine della partita e nemmeno ad uscire forzatamente, cosa che potrebbe altrimenti farvi incorrere in alcune penalità, ma potrete invece decidere di arrendervi in modo da porre fine istantaneamente alla partita, senza penalità e concedendo la vittoria alla squadra avversaria. Vediamo quindi come funziona l'opzione per la resa e quando è possibile utilizzarla all'interno di ogni match.

Per prima cosa, è importante notare che non potrete in alcun modo tentare di arrendervi durante i primi 5 minuti di gioco di ogni partita, ma dovrete invece aspettare almeno 300 secondi prima che l'opzione si attivi, dopodiché vi basterà seguire questa semplice procedura:

Premete il tasto X per aprire la schermata di riepilogo dei giocatori e dei relativi punteggi

Da qui premete il tasto - (meno) per aprire il menu delle impostazioni

All'interno di questo menu troverete l'opzione per arrendervi: premetela e una notifica avviserà tutti i vostri compagni di squadra della vostra intenzione di cedere la vittoria ai vostri avversari

A questo punto ciascun membro della vostra squadra dovrà votare positivamente o negativamente alla vostra proposta di resa: se il totale di voti a favore sarà superiore del totale dei voti contrari, la vostra squadra si arrenderà a quella avversaria. Se invece i favorevoli saranno in minoranza, la votazione verrà considerata fallita e dovrete aspettare almeno 40 secondi prima di lanciare un'altra votazione.



Ricordate tuttavia che ogni squadra avrà a disposizione solamente 3 diverse possibilità per votare in favore della resa: nel caso in cui tutte e tre le votazioni dessero esito negativo non avrete più alcuna possibilità di arrendervi, e sarete costretti a giocare fino alla fine della partita. Per questo motivo dovrete quindi essere bravi a scegliere il momento adatto per proporre un voto per la resa incondizionata al vostro team, altrimenti rischierete di sprecare tutti i tentativi di votazione in momenti di gioco in cui la partita non dovesse ancora risultare irrecuperabile. Se avete appena iniziato a giocare, ecco la nostra guida con i trucchi di Pokemon Unite per Nintendo Switch.