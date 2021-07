Pokémon Unite: come cancellare mosse e abilità durante la partita

Dal 21 luglio 2021 tutti gli utenti di Nintendo Switch potranno scaricare gratuitamente Pokémon Unite, il nuovo MOBA realizzato da Tencent che metterà a confronto due squadre che si sfideranno in battaglie 5 contro 5 a suon di mostri tascabili e mosse spettacolari.

A tal proposito, è bene farsi trovare pronti una volta scesi sul campo di battaglia e pianificare con attenzione ogni nostra mossa per assicurarsi così la vittoria. Ma durante l'azione può capitare di selezionare un'abilità che in realtà non vogliamo utilizzare, rischiando così di sprecare tempo prezioso. Come fare dunque per cancellare una mossa selezionata per errore o che in quel momento non è strettamente necessaria? Per farlo bisogna premere il tasto B nel frattempo che teniamo, per l'appunto, la mossa che vogliamo cancellare. Una volta premuto B, il range d'azione di tale abilità diverrà rosso: significa quindi che abbiamo annullato l'abilità precedente e da questo momento potremo selezionare la mossa che desideriamo utilizzare e proseguire così con la battaglia.

La possibilità di poter cancellare una mossa non voluta prima che effettivamente vada a segno può rivelarsi utile per imparare a muoversi meglio sul campo di gioco e per comprendere come sfruttare in maniera efficace ogni abilità a nostra disposizione. Ricordiamo che Pokémon Unite avrà Zeraora come bonus esclusivo. Ecco di seguito l'elenco completo delle creature presenti al lancio di Pokémon Unite.