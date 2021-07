Pokémon Unite: come guadagnare biglietti Holowear velocemente

In Pokémon Unite, il nuovo MOBA strategico sviluppato da Tencent Games e disponibile dal 21 luglio su Switch, potreste imbattervi casualmente in un raro oggetto chiamato "Biglietto Holowear". Vediamo insieme di cosa si tratta e a cosa serve.

I biglietti Holowear sono piuttosto difficili da ottenere, e richiedono una buona dose di fortuna (ovvero un bel po' di grinding).

Pokemon Unite: cosa sono i biglietti Holowear

In poche parole, sono la valuta di scambio da usare presso il negozio Zirco Trading per ottenere skin e costumi per i vostri Pokémon. Tuttavia, potete comprare soltanto gli outfit delle creaturine che avete già e non è possibile ottenere quelli di Pokémon che non fanno ancora parte della vostra squadra.

Pokemon Unite: come ottenere i biglietti Holowear

Attualmente, ci sono soltanto due modi per avere biglietti Holowear. Il primo è la semplice fortuna: c'è una chance (molto ridotta) di trovare 10 biglietti Holowear quando spendete Energia su una delle casse loot del gioco, nel sistema di Ricompense Energia. Il problema, però, è che l'acquisto più economico disponibile nel negozio di Zirco equivale a ben 18 biglietti Holowear!

Il secondo metodo richiede del tempo e, probabilmente, del denaro vero. Dovete completare il Battle Pass di Pokémon Unite e ottenere così una Cassa Premio Battle Pass, che contiene al suo interno alcuni biglietti Holo. Una volta "maxato", avrete a disposizione un'altra Cassa Premio per ogni 130 punti guadagnati col Pass. Sicuramente questo non è il sistema più conveniente, perché ci sono molte skin Pokémon su cui mettere le mani semplicemente giocando o scalando i livelli del Battle Pass, per cui vi sconsigliamo di spendere soldi veri solo per ottenere biglietti Holowear.

