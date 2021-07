Pokémon Unite: come sbloccare gratis tutti i personaggi

Anche in Pokémon Unite, il nuovo free to play disponibile su Nintendo Switch e in arrivo su iOS/Android, è possibile 'catturare' tutte le creature possibili per utilizzarle in partita, ma ottenere ogni singolo Pokémon non è un gioco da ragazzi.

Al momento nel MOBA targato Tencent sono disponibili in totale 20 diversi Pokémon e alcuni di questi richiedono molto tempo e dedizione per essere sbloccati, invece altri si possono ottenere molto facilmente. Ad eccezione di Zeraora, che è l'unica creatura sbloccabile attraverso un evento a tempo limitato che si concluderà a fine agosto 2021, tutti gli altri Pokémon possono essere acquistati spendendo una delle due valute di gioco: Aeos Coin e Aeos Gem. I primi sono gettoni dorati che si possono accumulare semplicemente giocando, invece i secondi sono la valuta premium che i giocatori possono acquistare tramite microtransazioni oppure completando specifici obiettivi nel corso degli eventi a tempo. Ciò significa che tutti i giocatori di Pokémon Unite hanno l'opportunità di ottenere ogni singolo personaggio semplicemente giocando e senza mai ricorrere alla carta di credito.

Ecco di seguito l'elenco dei Pokémon di Unite e il relativo costo:

Absol: 10.000 Aeos Coin oppure 575 Aeos Gem

10.000 Aeos Coin oppure 575 Aeos Gem Garchomp: 10.000 Aeos Coin oppure 575 Aeos Gem

10.000 Aeos Coin oppure 575 Aeos Gem Gengar: 10.000 Aeos Coin oppure 575 Aeos Gem

10.000 Aeos Coin oppure 575 Aeos Gem Greninja: 10.000 Aeos Coin oppure 575 Aeos Gem

10.000 Aeos Coin oppure 575 Aeos Gem Lucario: 10.000 Aeos Coin oppure 575 Aeos Gem

10.000 Aeos Coin oppure 575 Aeos Gem Cinderace: 8.000 Aeos Coin oppure 460 Aeos Gem

8.000 Aeos Coin oppure 460 Aeos Gem Cramorant: 8.000 Aeos Coin oppure 460 Aeos Gem

8.000 Aeos Coin oppure 460 Aeos Gem Crustle: 8.000 Aeos Coin oppure 460 Aeos Gem

8.000 Aeos Coin oppure 460 Aeos Gem Machamp: 8.000 Aeos Coin oppure 460 Aeos Gem

8.000 Aeos Coin oppure 460 Aeos Gem Mr. Mime: 8.000 Aeos Coin oppure 460 Aeos Gem

8.000 Aeos Coin oppure 460 Aeos Gem Ninetales di Alola: 8.000 Aeos Coin oppure 460 Aeos Gem

8.000 Aeos Coin oppure 460 Aeos Gem Venusaur: 8.000 Aeos Coin oppure 460 Aeos Gem

8.000 Aeos Coin oppure 460 Aeos Gem Wigglytuff: 8.000 Aeos Coin oppure 460 Aeos Gem

8.000 Aeos Coin oppure 460 Aeos Gem Charizard: 6.000 Aeos Coin oppure 345 Aeos Gem

6.000 Aeos Coin oppure 345 Aeos Gem Eldegross: 6.000 Aeos Coin oppure 345 Aeos Gem

6.000 Aeos Coin oppure 345 Aeos Gem Pikachu: 6.000 Aeos Coin oppure 345 Aeos Gem

6.000 Aeos Coin oppure 345 Aeos Gem Slowbro: 6.000 Aeos Coin oppure 345 Aeos Gem

6.000 Aeos Coin oppure 345 Aeos Gem Snorlax: 6.000 Aeos Coin oppure 345 Aeos Gem

6.000 Aeos Coin oppure 345 Aeos Gem Talonflame: 6.000 Aeos Coin oppure 345 Aeos Gem

Sebbene ogni Pokémon abbia un prezzo, ce ne sono alcuni che si possono sbloccare anche in altri modi ed è quindi consigliabile evitare l'acquisto con i gettoni per risparmiarli ed investirli su altri personaggi.

Di seguito trovate l'elenco dei Pokémon che si possono sbloccare gratis senza consumare Aeos Coin o Aeos Gem:

Ninetales di Alola: è una delle ricompense giornaliere, si sblocca al Giorno 2

è una delle ricompense giornaliere, si sblocca al Giorno 2 Cinderace: è una delle ricompense giornaliere, si sblocca al Giorno 8

è una delle ricompense giornaliere, si sblocca al Giorno 8 Greninja: è una delle ricompense giornaliere, si sblocca al Giorno 14

è una delle ricompense giornaliere, si sblocca al Giorno 14 Slowbro: si ottiene al raggiungimento del Trainer Level 2

si ottiene al raggiungimento del Trainer Level 2 Venusaur: si ottiene al raggiungimento del Trainer Level 5

