Pokémon Unite: come sbloccare Greedent nell'evento di Halloween

Il MOBA Pokémon per mobile e Switch si prepara ad Halloween con un evento dedicato dove sbloccare skin, oggetti e perfino un mostro inedito. Il primo festival a tema horror di Pokémon Unite (a riguardo, ecco la nostra recensione di Pokémon Unite) è quindi una ghiotta occasione per riscattare diversi premi unici: scopriamo tutto quello che c’è da sapere.

Protagoniste di questo speciale periodo di gioco (ecco il trailer di Halloween per Pokémon Unite), attivo dal 20 ottobre al 10 novembre 2021, sono le zucche, una valuta originale in quantità limitata disponibile esclusivamente durante l’evento. Per ottenerle si dovrà accedere quotidianamente al gioco per il bonus log in, completare le missioni giornaliere proposte e disputare diverse battaglie nello stadio Mer (fino al 7 novembre). Una meccanica inedita di Halloween, infatti, permette di lanciare delle zucche sulla testa degli avversari, facendo perdere loro tutti i punti energia. Questo tipo di attacco è anche al centro di un traguardo che, una volta raggiunto, vi premierà con altre 10 zucche. Ecco gli oggetti ottenibili:

Greedent - 70 zucche

Cappello da strega - 50 zucche

Posa halloween - 20 zucche

Background halloween - 10 zucche

Sticker Pikachu halloween - 5 zucche

Riquadro halloween - 5 zucche

Box di zucche - 2 zucche

Potenziamento punti battagli 1 giorno - 1 zucca

La valuta non è infinita, ed è dunque indispensabile riflettere su come gestire il proprio bottino. Il premio più ambito è sicuramente Greedent: è possibile scambiare il Pokémon di Galar con 70 zucche. Al termine dell’evento l’unica strada disponibile sarà invece quella del negozio, dove saranno necessarie 8000 monete per acquistarlo. Sempre nello shop sono disponibili skin uniche per Lucario e Zeraora, oltre a cappelli e altro vestiario per il vostro allenatore.