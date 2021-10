Pokémon Unite: come sbloccare Sylveon e utilizzare le sue abilità

Nel corso delle ultime ore è stato pubblicato un aggiornamento gratuito di Pokémon Unite che amplia il roster di creature disponibili grazie a Sylveon, nuovo personaggio giocabile. Scopriamo insieme tutti i dettagli sulle abilità di questo Pokémon e i consigli su come sbloccarlo senza ricorrere alle microtransazioni.

Descrizione di Sylveon

Sylveon è un personaggio appartenente alla categoria degli Attaccanti, dispone di attacchi a lungo raggio e, stando a quanto dichiarato nella scehda, non è tra i più facili da utilizzare e rientra quindi nei Pokémon di difficoltà Media. I parametri migliori di questa creatura sono Offensiva, Supporto e Capacità goal, invece quelli meno elevati sono Resistenza e Mobilità. Quando si seleziona questo personaggio si inizia a giocare nei panni di Eevee e solo al raggiungimento del livello 4 ci si trasforma in Sylveon.

Come sbloccare Sylveon in Pokémon Unite

Proprio come gli altri mostri introdotti post-lancio, anche Sylveon può essere sbloccato in maniera completamente gratuita e il suo costo è di 10.000 Monete Heos, ovvero la valuta che i giocatori possono accumulare semplicemente giocando e completando sfide a tempo. In alternativa, è possibile acquistare il Pokémon tramite microtransazioni e in questo caso il prezzo della sua licenza Unite è di 575 Gemme Heos.

Guida alle abilità di Sylveon in Pokémon Unite

Al livello 1 e al livello 2 è possibile far apprendere ad Eevee le mosse chiamate Comete e Occhioni Teneri. La prima consiste nel lancio di raggi di luce a forma di stella che infliggono danno agli avversari colpiti. La seconda abilità, invece, non si limita ad infliggere danno ma applica un debuff che riduce temporaneamente velocità di movimento e potere d'attacco.

Al raggiungimento del livello 4 non solo ci si evolve in Sylveon, ma si sblocca anche la possibilità di potenziare l'attacco Comete e farlo trasformare in Magifiamma o Granvoce. Magifiamma permette a Sylveon di spostarsi verso una direzione e creare quattro piccole fiamme che possono danneggiare il nemico e ridurne l'Attacco Speciale per qualche tempo. Le fiammelle che vanno a segno, inoltre, riducono il cooldown dell'abilità e al suo potenziamento aumenta il numero di fiammelle. Granvoce è un attacco a base di onde sonore che infliggono danni maggiori quando il nemico è più distante e sbloccandone i power-up si aumenta il numero di onde sonore.

Al livello 6 si deve scegliere quale potenziamento applicare ad Occhioni Teneri, che può diventare Assorbibacio o Calmamente. La prima non è altro che un oggetto che viene lanciato al nemico e che rimbalza più volte tra lui e Sylveon: ogni volta che tocca il nemico lo danneggia e lo rallenta, quando colpisce Sylveon ne ricarica la salute. Potenziando l'abilità si migliorano le sue capacità curative. La seconda mossa, invece, attiva una sorta di meditazione che aumenta velocità di movimento, Attacco Speciale e Difesa Speciale per un periodo di tempo limitato. Il potenziamento di Calmamente abilita uno scudo che annulla i danni subiti da un solo attacco nemico.