Pokemon Unite: come sbloccare Zeraora gratis su Android e iOS

Come ormai ben saprete, i giocatori Nintendo Switch di Pokemon Unite hanno potuto riscattare gratuitamente la loro licenza di Zeraora grazie all'evento che si è concluso lo scorso agosto 2021. Ora che il gioco è approdato sui dispositivi Android ed Apple, però, è ancora possibile ottenere il Pokémon gratis completando una semplice sfida.

Se non avete mai giocato su Nintendo Switch e non avete la possibilità di trasferire i vostri progressi della console ibrida alla versione mobile, che supporta il cross-save, sappiate che avete ancora l'opportunità di aggiungere l'esclusiva creatura alla vostra collezione. Dopo aver portato a termine i primi tutorial di base, potrete liberamente accedere alla schermata principale, quella con al centro il vostro allenatore e il suo Pokémon preferito. Da questo menu è possibile cliccare sulla piccola icona con il volto del protagonista nell'angolo in alto a destra, così da accedere al menu di gioco: da qui potete selezionare la voce "Eventi" e visualizzare il lunghissimo elenco con tutte le attività attualmente attive nel gioco e grazie alle quali i giocatori possono accaparrarsi delle ricompense gratuite. Scorrendo l'elenco troverete una voce che prende il nome di "Missioni di Zeraora": cliccateci sopra per visualizzare nell'apposita schermata tutti i dettagli sulla sfida legata al personaggio esclusivo.

Ecco di seguito l'elenco delle ricompense legate all'evento di Zeraora:

100 Ticket Aeos: vinci 2 lotte

vinci 2 lotte 450 Aeos Coin: vinci 8 lotte

vinci 8 lotte 50 Potenziastrumenti: vinci 16 lotte

vinci 16 lotte Licenza Unite di Zeraora: vinci 32 lotte

Non spaventatevi guardando la richiesta del gioco per sbloccare Zeraora, dal momento che le 32 vittorie possono essere raggiunte in qualsiasi modalità. Questo significa che è possibile vincere anche 32 match contro i bot controllati dall'intelligenza artificiale per accaparrarsi sia il personaggio che tutte le ricompense precedenti. Va precisato però che tutti i premi della pagina vanno riscattati manualmente e non verranno aggiunti all'inventario al raggiungimento del numero prestabilito delle vittorie.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare anche la guida con i consigli per muovere i primi passi in Pokémon Unite. Avete già riscattato i 2.000 Aeos Ticket gratis in Pokémon Unite? Il pacchetto fa parte del bundle per celebrare le pre-registrazioni e include anche una licenza di Pikachu con una skin esclusiva.