Pokémon Unite: come traferire i salvataggi da Nintendo Switch su smartphone

Il MOBA di Tencent è da poco sbarcato anche su piattaforme mobile. Se avete giocato a Pokémon Unite su Nintendo Switch (a riguardo eccovi la recensione di Pokémon Unite), forse vi starete chiedendo come mantenere i vostri salvataggi su Android e iOS. Scopriamo quali passaggi sono necessari per attivare la funzione di sincronizzazione dei dati.

Pokémon Unite: trasferire i dati da Switch a mobile

Per prima cosa, verificate quale account Nintendo o Club di Allenatori Pokémon sia presente sulla vostra Switch. A questo punto scaricate l'applicazione di Unite sul telefono e proseguite nell'avvio, ponendo molta attenzione a non procedere oltre la schermata senza aver selezionato un account, poiché una volta creati nuovi dati sul dispositivo non avrete più la possibilità di tornare indietro. Scegliete perciò il vostro profilo Nintendo o Club di Allenatori per accedere ai salvataggi e attivare la funzione di sincronizzazione. In questo modo i progressi, che giochiate su console o da smartphone, porteranno avanti un unico personaggio.

Pokémon Unite da smartphone a smartphone

Se invece volete sapere come importare i salvataggi da un cellulare ad un altro, il processo da compiere è decisamente simile. Andate nelle opzioni del gioco e aprite la schermata dedicata agli Account: qui scegliete una delle quattro opzioni proposte (cinque, considerando il profilo Apple su iOS). Prendendo in esempio Facebook, aggiungete i vostri dati e chiudete il gioco. Così facendo vi basterà entrare su uno smartphone differente con le credenziali del social network per avere un collegamento utile ad usufruire dello stesso profilo. Applicate il medesimo sistema con gli altri percorsi disponibili.



Pronti per giocare al MOBA gratis di Tencent? Eccovi la nostra guida con i trucchi per Pokémon Unite.