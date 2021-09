Pokémon Unite, disponibile il nuovo update: Blastoise debutta con stile

Come già promesso diverse settimane fa dal team di sviluppo del MOBA, Blastoise è ora pronto al debutto in Pokémon Unite, grazie alla pubblicazione di un nuovo aggiornamento.

L'update, ora disponibile per il download, introduce infatti la creatura Game Freak di Prima Generazione all'interno del titolo di Tencent Games. Da quest'oggi, mercoledì 1 settembre, gli appassionati hanno dunque la possibilità di aggiungere il potente Pokémon d'Acqua alla propria squadra. Blastoise raggiunge Pokémon Unite con una selezione di mosse particolarmente interessante. Tra queste ultime, troviamo infatti sia il sempre utile Surf sia il devastante attacco Idropompa.



Parte del Pokédex del mondo dei Pocket Monster sin dai tempi di Pokémon Rosso e Pokémon Blu, Blastoise potrà ora affiancare Gengar, Blissey e altre creature all'interno del titolo. Per osservare il nuovo combattente in azione, potete fare riferimento al teaser di Blastoise in Pokémon Unite pubblicato da Tencent Games contestualmente all'annuncio del suo arrivo in-game. Siete pronti a scatenare tempeste acquatiche sui vostri avversari?

In chiusura, ricordiamo che, almeno in Europa, Pokémon Unite è per il momento disponibile esclusivamente su Nintendo Switch. Presto tuttavia, il MOBA risulterà accessibile anche su dispositivi iOS e Android, con la data di lancio di Pokémon Unite su mobile fissata per il prossimo 22 settembre 2021.