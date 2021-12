Pokémon Unite, Dragonite si scatenerà a breve: data e orario di arrivo

Come promesso, è ormai tempo di accogliere l'ingresso di Dragonite nel roster di Pokémon Unite, giusto in tempo per proseguire con i festeggiamenti avviati in-game in vista del Natale.

Come promesso dal team di Tencent Games, il MOBA dedicato ai Pocket Monster è infatti in procinto di accogliere il potete Pokémon di tipo Drago/Volante. Esordito con la Prima Generazione delle creature Game Freak, Dragonite sarà disponibile all'interno di Pokémon Unite tra pochissimo. L'appuntamento è stato fissato dagli autori per l'alba della nuova settimana Nello specifico, Dragonite farà il suo ingresso nel titolo alle ore 1:00 della nottata tra domenica 19 e lunedì 20 dicembre 2021 (fuso orario italiano).



Di tipo Drago/Volante, Dragonite rappresenta l'evoluzione finale del piccolo Dratini, con l'evoluzione intermedia rappresentata invece da Dragonair. Il Pokémon è una delle creature più potenti dell'interno Pokédex della regione di Kanto e non a caso è tra gli avversari che i giocatori si ritrovano ad affrontare alla Lega Pokémon. All'interno di Pokémon Unite, Dragonite non esiterà nell'utilizzare le sue mosse più potenti, come potete verificare dal trailer dedicato disponibile direttamente in calce a questa news.

Sin dal lancio, il MOBA ispirato al mondo delle creature Game Freak ha guadagnato un crescente successo, sino a superare i 50 milioni di download per Pokémon Unite, traguardo tagliato all'inizio di dicembre.