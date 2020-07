Pokémon Unite: emergono nuovi dettagli sul gioco da un'intervista

Da una recente intervista ai microfoni di JP Media, The Pokémon Company ha svelato numerosi dettagli su Pokémon Unite, il particolare titolo annunciato lo scorso 24 giugno in un evento in streaming.

Grazie all'aiuto dell'insider ed analista Daniel Ahmad, possiamo scoprire quali sono le informazioni più importanti emerse dall'intervista, tutta in giapponese. Stando a quando dichiarato dal celebre utente Twitter, l'azienda sostiene che il gioco è stato creato per via dell'esperienza accumulata negli anni da parte di Tencent con il genere, molto famoso tra i giovani videogiocatori cinesi, i quali amano giocare su dispositivi portatili. Per The Pokémon Company non si tratta dell'ennesimo MOBA, ma l'azienda tiene a precisare che Unite è uno "strategic team battle game" pensato per essere giocato sia dagli adulti che dai più piccoli.

La data d'uscita del gioco non è ancora stata fissata, ma è confermato l'arrivo non solo su smartphone ma anche su Nintendo Switch. Pare infatti che i videogiocatori occidentali preferiscano giocare utilizzando un controller e con l'arrivo del gioco su Switch si favorirà questa fascia di utenti. Sembra inoltre che, almeno al momento, non ci sia alcun interesse verso la parte eSportiva e non ci saranno competizioni a meno che non siano gli stessi utenti a volere che il gioco vada in quella direzione. Malgrado lo scarso interesse verso gli eSport, non si esclude la possibilità di dare il via ad un torneo mondiale in maniera simile a quanto fatto con Pokken Tournament.

Vi ricordiamo che il gioco arriverà prossimamente su Nintendo Switch, Android e iOS e sarà free-to-start, ovvero tutti potranno scaricarlo e iniziare a giocare gratuitamente, sebbene nel titolo vi saranno diverse microtransazioni.