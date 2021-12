Pokémon Unite festeggia il Natale con stile: arrivano Dragonite, la neve e molto altro!

Dopo l'incredibile traguardo di oltre 50 milioni di download per Pokémon Unite, il titolo di The Pokémon Company è pronto a festeggiare in grande stile l'arrivo della stagione ntalizia.

Con il trailer che trovate in apertura a questa news, è stato infatti ufficialmente annunciato uno speciale evento in-game a tema invernale. Con un aggiornamento dedicato, in arrivo il prossimo 15 dicembre 2021, il mondo di Pokémon Unite sarà ricoperto da una coltre di neve, mentre statue di ghiaccio raffiguranti i Pocket Monster andranno a decorare le arene di gioco. In aggiunta, i Pokémon presenti nel MOBA potranno contare sull'arrivo di speciali skin a tema, incluso l'immancabile cappellino natalizio, sfoggiato sul capo da Pikachu, Blastoise e moltissimi altri.

Ma le sorprese non sono finite! Sempre il 15 dicembre, il medesimo update porterà con sé anche un nuovo Pokémon. Per l'occasione, la scelta è ricaduta su Dragonite, una tra le creature di Prima Generazione più amate dalla community. Evoluzione finale di Dratini, il potente Pokémon di tipo Drago è dunque pronto a scendere in campo negli scontri di Pokémon Unite, dove potrà dare libero sfogo alle sue molteplici abilità speciali.



In attesa di poter osservare Dragonite in azione, ricordiamo che a partire da giovedì 9 dicembre sarà invece possibile riscattare Tsareena gratis in Pokémon Unite.