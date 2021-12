Pokemon Unite è il gioco dell'anno ai Google Play Awards 2021

Pokemon Unite è stato incoronato miglior gioco dell'anno ai Google Play Awards 2021: arrivati a questo punto dell'anno Big G stila le classifiche dei migliori giochi e delle app uscite su Google Play e il MOBA dei Pokemon ha superato la concorrenza portandosi a casa il riconoscimento di miglior gioco Android dell'anno.

Non solo, perchè Pokemon Unite guadagna anche il premio di miglior gioco competitivo insieme a League of Legends Wild Rift, Rogue Land, Suspects Mystery Mansion e Marvel Future Revolution.

Miglior gioco

Pokémon Unite (TiMi Studio Group, The Pokémon Company)

Miglior gioco scelto dal pubblico

Garena Free Fire Max (Garena)

Migliori giochi competitivi

League of Legends Wild Rift (Riot Games)

Marvel Future Revolution (Netmarble)

Pokémon Unite (TiMi Studio Group, The Pokémon Company)

Rogue Land (Huuuge Games)

Suspects Mystery Mansion (Wildlife Studios)

Game Changers

Inked (Somnium Gammes)

JankenUP (Humita)

Knights of San Francisco (Raidead)

Overboard! (Inkle)

Tears of Themis (MiHoYo)

Best Pick Up & Play

Cats in Time - Relaxing Puzzle Game (Pine Studio)

Crash Bandicoot On the Run! (King)

Disney Pop Town (Sundaytoz Corp)

Switchcraft Magical Match 3 (Wooga)

Towers Relaxing Puzzle (Jox Development)

Migliori giochi indie

7 Billion Humans (Tomorrow Corporation)

Bird Alone (George Batchelor)

Donut County (Ben Esposito)

My Friend Pedro Ripe for Revenge (Devolver Digital)

Puzzling Peaks EXE (AppSir)

Giochi per tablet

Chicken Police Paint it Red! (HandyGames)

My Friend Pedro Ripe for Revenge (Devolver Digital)

The Procession to Calvary (Nephilim Game Studios)

Overboard! (Inkle)

League of Legends Wild Rift (Riot Games)

Nonostante le critiche per la natura pay to win, Pokemon Unite ha riscosso un notevole successo prima su Nintendo Switch e in seguito su smartphone e tablet, venendo riconosciuto come uno dei migliori giochi mobile del 2021.