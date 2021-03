Pokémon Unite, il gioco gratis si mostra in azione: partita la Closed Beta

Annunciato in occasione dell'E3 2020, l'universo Pokémon si è reso protagonista di un annuncio decisamente inaspettato, con il quale l'IP si appresta a fare il suo ingresso nel mondo dei MOBA.

In collaborazione con Tencent, sta infatti prendendo forma Pokémon Unite, MOBA dedicato alle creature di casa Game Freak. La produzione sarà distribuita da The Pokémon Company in formato free to play, ma al momento non è stata ancora indicata una precisa finestra di lancio. Un esperimento peculiare, ma che potrebbe dimostrarsi un'interessante variante sul tema delle avventure che vedono protagonisti i celebri Pocket Monster.

Qualcosa sembra tuttavia star muovendosi, grazie in particolare all'avvio di una prima sessione di Closed Beta di Pokémon Unite. Partita in territorio canadese, con quest'ultima hanno iniziato a farsi strada in rete alcuni video gameplay che mostrano il gioco in azione: potete trovarne alcuni in apertura e in calce a questa news. Segnaliamo tuttavia che i filmati stanno progressivamente venendo eliminati, è dunque possibile che nel corso delle prossime ore risultino inaccessibili. Cosa ve ne pare di questo primo assaggio?



In attesa di poter approfondire con maggiore attenzione le dinamiche di gameplay di Pokémon Unite, vi ricordiamo che l'universo di The Pokémon Company ha in cantiere due ulteriori produzioni: ve ne abbiamo parlato nella nostra anteprima di Leggende Pokémon: Arceus e nell'anteprima di Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Spendente.