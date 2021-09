Pokémon Unite: guida alla miglior build per Blastoise

Blastoise è finalmente arrivato in Pokémon Unite, il MOBA a squadre stile di League of Legends ma ambientato nell’universo di Pokémon, ed è pronto a scatenare tutte le sue abilità acquatiche all’interno dell’arena che costituisce il campo di battaglia.

Pokemon Unite: stile di gioco di Blastoise

Blastoise è un pokémon che viene valutato all’interno del gioco come una creatura di difficoltà Intermedia, e le sue statistiche sottolineano unaagli altri pokémon sul campo di battaglia. Queste caratteristiche di base, unite ad una serie di abilità basate sulla sua natura di pokémon acquatico, le quali possono essere prevalentemente utilizzate per respingere ed immobilizzare temporaneamente i nemici, rendono Blastoise una creaturadi un compagno di squadra in grado di infliggere molti danni: Blastoise potrà infatti essere utilizzate per impedire agli avversari di fuggire dallo scontro e costringerli ad ingaggiare un combattimento.

Questo stile di gioco, nonostante risulti estremamente utile per il bene dell’intera squadra, richiede tuttavia un piccolo sacrificio al giocatore che sceglie di utilizzare Blastoise, il quale dovrà trascorrere la maggior parte del tempo della partita all’interno della corsia iniziale, supportando il proprio compagno di squadra almeno fin quando non viene raggiunto il livello sette o otto del proprio pokémon.

Pokemon Unite: miglior build per Blastoise

Considerato lo stile di gioco ideale per Blastoise appena descritto, le abilità che dovrete prendere durante la fase iniziale della partita sono, le quali vi permetteranno di spingere i nemici nelle zone dell’arena a voi più congeniali durante lo scontro, in modo da favorire gli attacchi da parte del vostro compagno di squadra più offensivo e cercare di guadagnare alcune uccisioni il più velocemente possibile per ottenere un vantaggio sui vostri avversari.

Una volta raggiunto un livello di esperienza più alto - che come detto all’interno del paragrafo dedicato allo stile di gioco dovrebbe idealmente aggirarsi intorno al livello sette o otto - potrete dedicarvi allo sblocco di nuove abilità: stiamo parlando di Rapid Spin e Water Spout. La prima vi permetterà di rallentare i nemici e infliggere loro danni ad area, mentre utilizzando la seconda Blastoise inizierà a sparare acqua davanti a sé, infliggendo danno ai nemici circostanti, aumentando allo stesso tempo la propria velocità di movimento sul campo di battaglia e mantenendo la propria capacità di attaccare normalmente.

Seguendo queste indicazioni, riuscirete a sfruttare il vostro Blastoise prima come arma di supporto, nelle fasi iniziali della partita, per poi andare successivamente a sbloccarne tutto il potenziale offensivo, in modo tale da poter fare la differenza anche nella parte finale del match.

Migliori oggetti da utilizzare con Blastoise

Eject Button - grazie a questo oggetto, che va comunque utilizzato con cautela e solamente nelle situazioni più pericolose a causa del suo tempo di ricarica estremamente lungo, sarete in grado di effettuare uno scatto istantaneo in avanti, manovra estremamente utile per avvicinarvi ad un nemico ferito e sconfiggerlo definitivamente oppure, al contrario, per scappare velocemente da una situazione pericolosa.

- grazie a questo oggetto, che va comunque utilizzato con cautela e solamente nelle situazioni più pericolose a causa del suo tempo di ricarica estremamente lungo, sarete in grado di effettuare uno in avanti, manovra estremamente utile per avvicinarvi ad un nemico ferito e sconfiggerlo definitivamente oppure, al contrario, per scappare velocemente da una situazione pericolosa. Buddy Barrier - questo oggetto, una volta attivato, conferirà a Blastoise e ad un alleato nelle vicinanze uno scudo in grado di assorbire i danni dei nemici per un certo periodo di tempo: questa caratteristica, che contribuisce a rendere Blastoise un pokémon di supporto, è utilissima per aumentare le proprie probabilità di sopravvivenza durante uno scontro.

- questo oggetto, una volta attivato, conferirà a Blastoise e ad un alleato nelle vicinanze uno in grado di assorbire i danni dei nemici per un certo periodo di tempo: questa caratteristica, che contribuisce a rendere Blastoise un pokémon di supporto, è utilissima per aumentare le proprie probabilità di sopravvivenza durante uno scontro. Muscle Band - questo oggetto aumenta le statistiche di attacco di Blastoise in maniera direttamente proporzionale alla quantità di punti vita del nemico contro cui combatte: grazie a Muscle Band, quindi, Blastoise sarà in grado di affrontare con maggior facilità anche i pokémon di tipo tank puro.

- questo oggetto di Blastoise in maniera direttamente proporzionale alla quantità di punti vita del nemico contro cui combatte: grazie a Muscle Band, quindi, Blastoise sarà in grado di affrontare con maggior facilità anche i pokémon di tipo tank puro. Wise Glasses - con quest’ultimo oggetto gli attacchi speciali di tipo acqua di Blastoise guadagneranno un aumento percentuale variabile, ma fino ad un massimo del 7%, ai danni inflitti, aumentando visibilmente le capacità offensive di Blastoise.

Per riuscire a mantenere intatti tutti i punti di forza di un pokémon come Blastoise ed evitare di sprecarne tutto il potenziale, è necessario affiancare ad una ideale build di abilità anche una serie di oggetti scelti in maniera oculata. Vediamo quindi quali sono gli oggetti indicativamente più utili da utilizzare con Blastoise:

Seguendo le linee guida sopra descritte per quanto riguarda abilità e oggetti da selezionare sarete in grado di costruire un Blastoise con grandi capacità difensive e di supporto, ma al contempo in grado di infliggere buone quantità di danni ai nemici e di uscire vincitore anche dalla maggior parte degli scontri uno contro uno.

Vi ricordiamo che il MOBA dei Pokemon è attualmente disponibile solo su Nintendo Switch, Pokemon Unite arriverà a settembre anche su iPhone e Android.