Pokémon Unite: un leak svela nuovi dettagli su gameplay e mostri disponibili

In attesa che Nintendo e Tencent forniscano ai fan nuovi dettagli su Pokémon Unite, i test in corso nel territorio cinese hanno lasciato emergere in rete qualche informazione inedita sul gameplay e sulla lista dei mostriciattoli giocabili.

Per quello che riguarda le meccaniche del MOBA, pare vi siano cinque diverse classi di Pokémon: Offensivo, Difensivo, Veloce, Supporto e Bilanciato. Come spesso accade in giochi di questo genere, ciascun Pokémon avrà ben visibile nella schermata della selezione, che permette di ordinare i personaggi con vari filtri, anche una voce relativa alla difficoltà d'utilizzo, la quale viene assegnata fra le tre disponibili: Facile, Medio e Avanzato. Le creature dispongono di attacchi a medio e lungo raggio e aumentando il proprio livello durante la partita (livelli 1, 3, 5 e 7) possono sbloccare nuove mosse. In alcuni frangenti viene chiesto al giocatore di scegliere fra più mosse e arrivati al livello 9 si apprende una terza mossa particolarmente efficace. Di tanto in tanto appaiono in giro per l'arena oggetti da raccogliere come le Caramelle e dei Pokémon selvatici (anche leggendari come Zapdos), i quali possono essere eliminati per potenziare il proprio personaggio.

Ecco di seguito l'elenco completo dei Pokémon attualmente confermati nei leak:

Bulbasaur

Ivysaur

Venusaur

Charmander

Charmeleon

Charizard

Squirtle

Wartortle

Blastoise

Pikachu

Jigglypuff

Wigglytuff

Machop

Machoke

Machamp

Slowpoke

Slowbro

Snorlax

Lucario

Froakie

Frogadier

Greninja

Fletchling

Fletchinder

Talonflame

Zeraora

Vi ricordiamo che il gioco dovrebbe fare il proprio debutto nel corso della primavera 2021 su Nintendo Switch e dispositivi iOS e Android, dove potrà essere scaricato gratuitamente.