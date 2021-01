Pokémon Unite: un leak svela la presenza di skin a pagamento

Come vi abbiamo anticipato qualche settimana fa, da poco è stato dato il via alla Closed Beta di Pokémon Unite e qualche utente ha deciso di diffondere alcuni screenshot del MOBA a base di mostri tascabili.

Grazie alle immagini diffuse dagli utenti è stato infatti possibile avere la conferma che nel gioco saranno presenti delle skin a pagamento tramite le quali i giocatori potranno personalizzare i Pokémon disponibili. Gli screenshot in questione ci mostrano infatti numerose creature in abiti decisamente insoliti come Garchomp con un costume da mare e una collana di fiori, Lucario in versione moschettiere, Cinderace pirata e Mr Mime con un abito elegante di colore giallo. Ciascuno di questi costumi ha un costo in gemme che varia in base alla rarità dell'oggetto da acquistare. Purtroppo non sappiamo se nel gioco ci sarà modo di ottenere questa valuta anche completando sfide giornaliere o portando a termine obiettivi specifici, ma è molto probabile che con un po' di grinding sarà possibile per tutti accedere a questo genere di contenuti.

Prima di lasciarvi al tweet con le immagini trafugate nelle ultime ore, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare anche un leak che svela numerosi dettagli su gameplay e mostri disponibili in Pokémon Unite.