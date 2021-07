Pokemon Unite ha limiti settimanali per Aoes Coin ed Energia: quali sono?

Come accade nella maggior parte dei giochi free to play, anche Pokémon Unite offre ai giocatori più tipologie di denaro e risorse in-game da utilizzare per acquistare vari contenuti tra oggetti e Pokémon. Il tutto affiancato da un sistema di microtransazioni che consente di utilizzare soldi reali per sbloccare elementi di nostro interesse.

Tuttavia, TiMi Studios e The Pokémon Company hanno posto anche dei limiti alla quantità di monete che un giocatore può accumulare nell'arco di una sessione. Tali limitazioni riguardano nello specifico le Aeos Coin e l'Energia. Le Aeos Coin in particolare sono la ricompensa più comune e diffusa all'interno del MOBA, ottenibile in particolare giocando e vincendo i match. Gli autori hanno fissato a 2100 unità il limite di Aeos Coin che si possono ottenere dai combattimenti, con l'impossibilità di ottenerne ulteriori una volta raggiunta tale cifra. Attenzione però: il limite riguarda solo le monete ottenute in combattimento, non quelle guadagnate affrontando missioni e sfide. Il tutto senza dimenticare che, attraverso le microtransazioni, è comunque possibile aumentare questo limite massimo imposto dagli sviluppatori.

Discorso analogo anche per l'Energia, fondamentale per ottenere determinate ricompense in Unite: se ne possono accumulare fino a 1400 unità come limite settimanale, a meno ovviamente di non ricorrere anche in questo caso alle microtransazioni per aumentare la quantità massima. Nulla vieta a TiMi Studios di cambiare queste impostazioni in futuro, ma per il momento è questa la realtà del MOBA tutto incentrato sui mostri tascabili. Per ulteriori approfondimenti vi rimandiamo alla nostra guida per Pokémon Unite su Nintendo Switch. Vi ricordiamo inoltre come ottenere Zeraora gratis in Pokémon Unite.