Pokémon Unite: il nuovo meta, quali sono i pokémon più efficaci?

Dopo la recente patch di bilanciamento in Pokemon Unite, il MOBA ha vissuto quello che in gergo viene definito come un meta shifting, ovvero una piccola ma significativa rivoluzione nella composizione delle squadre.

Sebbene la patch non abbia apportato un enorme cambiamento nonostante gli svariati nerf ai campioni, ci sono sicuramente alcuni Pokémon che, ora, sono delle scelte praticamente obbligate. Quali sono dunque i combattenti più efficaci? Ne abbiamo evidenziati alcuni! Non dimenticate di farci sapere nei commenti quali invece sono più utili al vostro stile di gioco. Prima di continuare, avete già letto la nostra recensione di Pokémon Unite?

VENUSAR

Venusaur è un’ottima scelta, ora come ora, soprattutto nelle partite “solo Q”. Questo particolare combattente è perfetto per prendere e difendere gli obiettivi. Venusaur, tra l’altro, ha un’ottima mobilità ed è un attaccante da lungo raggio. Questo lo rende difficile da uccidere. Venusaur è insomma molto versatile e, soprattutto, può svolgere diversi ruoli per sopperire alle carenze dei compagni e questo lo rende perfetto per le partite in solitaria, ovvero quando non si dispone di un team conosciuto ed affiatato.

LUCARIO

Lucario è ormai una costante nel meta di Unite. Lucario è il migliore con la build dedicata al combattimento ravvicinato. È un velocista anch'esso davvero versatile e molto forte, specialmente nei primi minuti di gioco. Ciò però lo rende anche difficile da padroneggiare e soprattutto lo obbliga a performare al meglio per il team.

GARCHOMP

Un altro personaggio versatile è Garchomp. Nonostante gli ultimi nerf e le modifiche alle sue abilità è comunque una scelta quasi indispensabile.

GRENINJA

Greninja è un attaccante sempre estremamente solido ed efficiente. Sebbene Water Shuriken sia la build preferita dai player, Surf è in realtà quella che dovrete considerare ora. Greninja può facilmente essere l’asso nella manica del team, soprattutto nel rush finale.

CINDERACE

Cinderace, il coniglio di fuoco come è simpaticamente conosciuto, è tornato alla grande come attaccante, dopo un breve periodo di oblio. Parte piuttosto debole all'inizio, ma può essere sfruttato prevalentemente come jungler, per farmare esperienza. Sia Pyro Ball che Blaze Kick sono build piuttosto efficaci.



Lo sapevate che Unite sarà ai campionati del mondo di Pokémon di quest'anno?