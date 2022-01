Pokémon Unite: il MOBA farà parte dei Campionati del Mondo Pokémon 2022

attraverso una lettera aperta, il producer di Pokémon UNITE (di cui vi invitiamo a leggere la recensione), Masaaki Hoshino, annuncia che il gioco entrerà a far parte dei Campionati Mondiali Pokémon del 2022.

A partire da quest’anno squadre provenienti da tutto il mondo potranno sfidarsi in una stagione competitiva entusiasmante, da cui emergeranno i team che si qualificheranno per i Campionati Mondiali di agosto.

Nella breve lettera, pubblicata sul sito ufficiale, oltre alle molte novità che attendono tutti i giocatori nei mesi a venire, viene anche fatto riferimento a una modalità competitiva inedita che "permetta ai partecipanti di lottare alla pari, a prescindere dal grado dei loro strumenti assegnabili".

Noi rimaniamo in attesa di scoprire quali novità il team ha in serbo per tutti gli allenatori e, soprattutto, siamo davvero curiosi di scoprire quali saranno i migliori giocatori al mondo di Pokémon Unite.

Tutti gli appassionati di Pokémon, comunque, potranno godere di una stagione piuttosto ricca sotto il profilo videoludico e non: Arceus (di cui vi abbiamo parlato nella nostra anteprima di Pokémon Arceus) e il TGC online rinnovato.