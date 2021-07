Pokemon Unite su Nintendo Switch: il nuovo video svela la data di lancio!

Il nuovo video di Pokemon Unite annuncia la data di lancio ufficiale su Nintendo Switch dell'attesissimo MOBA gratuito di Tencent e TiMi Studio ambientato nella dimensione fantasy plasmata da The Pokemon Company.

L'ultimo trailer confezionato dallo studio TiMi alterna scene in computer grafica a spezzoni di gameplay per riassumere l'esperienza da vivere nei panni degli Allenatori di Pokemon Unite. Il nuovo gioco strategico si focalizza sulle sfide a squadre 5 contro 5 per dare vita a battaglie particolarmente intense.

In ogni scontro, le regole d'ingaggio prevedono la cattura del maggior numero possibile di Pokemon selvatici e la loro evoluzione: in ciascuna partita, la vittoria sarà assegnata agli Allenatori che sapranno accumulare il numero più elevato di punti prima dello scadere del tempo. L'ecosistema di gioco elaborato dagli autori di Unite prevede così l'attuazione di tattiche di squadra profonde e immediate al tempo stesso, con sfide sempre diverse in base al contesto, alle creature catturate e alle strategie attuate dai team che si contenderanno la vittoria.

Senza indugiare oltre, vi lasciamo in compagnia del nuovo video di Pokemon Unite e vi informiamo che il nuovo MOBA gratuito di Tencent sarà disponibile su Nintendo Switch dal 21 luglio: almeno inizialmente, il titolo non sarà disponibile in lingua italiana, ma i ragazzi di TiMi Studio si impegnano a integrare la traduzione in italiano nei contenuti previsti nella fase post-lancio.

La versione per sistemi mobile di Pokemon Unite, invece, continua ad essere prevista per il mese di settembre, anch'essa con la formula dei free-to-start. Per saperne di più sul titolo, qui trovate un video con 30 minuti di gameplay di Pokemon Unite su Switch.