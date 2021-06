Pokemon Unite: il nuovo video fissa il periodo d'uscita su Nintendo Switch e mobile

Gli sviluppatori di TiMi Studio e le alte sfere di Tencent confezionano un nuovo video di Pokemon Unite per annunciare la finestra di lancio ufficiale su Nintendo Switch del nuovo MOBA gratuito ambientato nella dimensione fantasy plasmata da The Pokemon Company.

Il trailer proposto da TiMi Studio ci immerge nelle lotte a squadre di questo gioco strategico focalizzato sulle sfide a squadre 5 contro 5. Nel corso delle battaglie, i giocatori devono collaborare con i propri compagni di squadra per riuscire a catturare il maggior numero di Pokemon selvatici: una volta acquisiti, i Pokemon dovranno salire di livello ed evolversi per tentare di sconfiggere gli avversari sia attraverso le lotte che segnando punti entro il tempo designato.

L'approccio adotato dagli autori di Unite prevede perciò l'elaborazione di tattiche di squadra quantomai profonde, con un approccio al gameplay che sarà al tempo stesso immediato e complesso per garantire un'esperienza di gioco sempre fresca.

Stando a quanto svelato da The Pokemon Company, quindi, l'ingresso di Pokemon Unite nella ludotyeca digita dei titoli fruibili gratis su Nintendo Switch è previsto per il mese di luglio. Almeno inizialmente, il titolo non sarà disponibile in lingua italiana, anche se i ragazzi dello studi TiMi contano di aggiungere la traduzione in italiano nella fase post-lancio. Quanto alla versione mobile, anch'essa scaricabile gratuitamente con la formula dei free-to-start, l'uscita di Pokemon Unite è invece fissata per il mese di settembre.