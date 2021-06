Pokémon Unite: online gratis su Nintendo Switch, chat vocale integrata e crossplay

A breve distanza dalla conferma della finestra di lancio di Pokémon Unite su Nintendo Switch, arrivano ulteriori aggiornamenti sul MOBA dedicato all'universo delle creature Game Freak.

Direttamente dal Giappone, una nuova informata di dettagli in merito al gioco ha infatti raggiunto la community. Secondo quanto riportato dal portale Serebii, ampiamente noto nel mondo Pokémon, l'utenza nipponica avrà la fortuna di poter testare in anteprima il peculiare esperimento videoludico. Il Sol Levante ospiterà infatti una sessione di test di Pokémon Unite nel periodo compreso tra giovedì 24 e sabato 26 giugno.

Ma non è tutto: il team di Tencent ha infatti confermato un ulteriore dettaglio per il titolo online. Si apprende infatti che Pokémon Unite non richiederà un abbonamento a Nintendo Switch Online per essere giocato sulla console ibrida. Quest'ultima supporterà infatti in maniera gratuita il gioco in rete per la produzione, che potrà beneficiare anche di una chat vocale e testuale integrata e del supporto al crossplay. A tal proposito, è stato confermato il debutto della versione mobile di Pokémon Unite nel corso del mese di settembre 2021.



I prossimi mesi si preannunciano dunque particolarmente intensi per i fan della serie, con Pokémon Unite che precederà i remake di Pokémon Diamante e Pokémon Perla e l'arrivo di Leggende Pokémon: Arceus a gennaio 2022.