Pokémon Unite: perché il punteggio è nascosto fino alla fine di un match?

Se avete fatto qualche partita a Pokémon Unite, il free to play disponibile su Switch e dispositivi Android/iOS, avrete sicuramente notato che nel corso di ogni partita è impossibile comprendere chi stia vincendo a causa della totale assenza di una schermata relativa al punteggio.

Se vi state chiedendo il perché di questa peculiare scelta in termini di design, sappiate che la risposta è molto semplice. Stando alle parole di uno degli sviluppatori di TiMi Studio Group. Masaaki Hoshino, producer di Pokémon Unite, ha infatti dichiarato che tale meccanica di gioco è stata implementata con l'obiettivo di evitare che i giocatori decidano di abbandonare la partita nelle sue fasi iniziali solo perché sono in svantaggio. Secondo lo sviluppatore, le sorti di una partita di Pokémon Unite si possono decidere fino agli istanti finali, quando Zapdos fa la sua comparsa, e vale quindi la pena lottare fino alla fine. L'assenza di una schermata dei punteggi spinge i giocatori a dare il meglio sempre e comunque, con alcuni messaggi audio che permettono di capire in modo vago quale dei due team stia avendo la meglio. Insomma, in questo modo è possibile giocare in un ambiente meno tossico (vista anche l'assenza di chat testuale) e privo di giocatori che abbandonano la partita lasciando i compagni in balia degli avversari.

