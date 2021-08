Pokémon Unite, preparate gli idranti: Blastoise in arrivo a settembre

A breve distanza dall'atteso ingresso di Blissey in Pokémon Unite, un ulteriore Pocket Monster è pronto a debuttare all'interno del nuovo MMO a marchio Pokémon.

A comunicarlo alla community è l'account Twitter ufficiale del gioco, che con un cinguettio ha presentato l'imminente new entry. Come è possibile verificare dal Tweet disponibile direttamente in calce a questa news, la scelta degli autori di Tencent Games è ricaduta sul possente Blastoise, pronto a realizzare un ingresso trionfante nell'arena di Pokémon Unite.

Pokémon d'acqua parte della Prima Generazione di creature Game Freak, la creatura rappresenta l'evoluzione finale di Squirtle, uno dei celebri starter di Pokémon Blu e Pokémon Rosso. Originario della Regione di Kanto, Blastoise porterà in Pokémon Unite alcuni dei suoi attacchi più potenti, come Idropompa e Surf. L'esordio del potente Pocket Monster nel roster del MMO è fissato per il prossimo 1 settembre, tramite aggiornamento gratuito. Gli Allenatori desiderosi di dare un primo sguardo alle sue abilità possono fare riferimento al breve teaser disponibile in calce a questa news.



Ricordiamo che al momento il gioco Tencent Games è disponibile in Europa solamente su Nintendo Switch. Nel corso del mese di settembre, tuttavia, si aggiungeranno anche i dispositivi iOS e Android: le pre-registrazioni per Pokémon Unite su Mobile sono già aperte.