Pokémon Unite: quando esce il MOBA gratis per Nintendo Switch?

I mostriciattoli tascabili si danno al MOBA. Realizzato da Tencent Games, Pokémon Unite prova a sfidare colossi del genere come League of Legends e offre un nuovo modo di intendere i videogiochi dedicati ai Pocket Monsters di Nintendo.

Quando esce Pokémon Unite? Il multiplayer online battle arena, lo ricordiamo, sarà distribuito con la formula del free to play e pronto per essere scaricato gratuitamente a partire dal 21 luglio 2021. La data si riferisce alla versione per Nintendo Switch, a cui seguirà l'edizione per mobile: a tal proposito, l'arrivo su sistemi iOS e Android avverrà nel settembre del 2021, sebbene per il momento non sia stato ancora stabilito un giorno preciso.

Va ricordato che inizialmente Pokémon Unite non avrà a disposizione la lingua italiana, ma lo sviluppatore TiMi Studios ha assicurato che la traduzione nella nostra lingua arriverà nel prossimo futuro essendo prevista nei contenuti post-lancio. Il gioco strategico offrirà battaglie a squadre in 5 contro 5: lo scopo principale sarà catturare quanti più Pokémon possibili entro il tempo stabilito, e al termine della partita il team che avrà ottenuto il miglior punteggio sarà decretato vincitore. Se volete un assaggio concreto di come funziona il gioco, eccovi 30 minuti di gameplay per Pokémon Unite. Di seguito inoltre la lista dei Pokémon disponibili al lancio di Pokémon Unite.