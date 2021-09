Pokemon Unite sbarca su sistemi mobile iOS e Android: tutti i dettagli su bonus e attività

In vista del lancio di Pokemon Unite per telefono, The Pokemon Company e TiMi Group delineano il quadro completo dei bonus, delle attività e delle sorprese previste per coloro che si accingono a reindossare i panni degli Allenatori su tablet e smartphone iOS e Android.

Il primo gioco Pokemon strategico di lotta a squadre approderà ufficialmente domani, mercoledì 22 settembre, su App Store e Google Play. Il titolo, similarmente a quanto proposto all'utenza di Pokemon Unite su Nintendo Switch, sarà free-to-play con possibilità di acquisti ingame tramite l'apposito Negozio. Son dal lancio, la versione mobile di Unite supporterà la lingua italiana, oltre al francese, al tedesco e allo spagnolo.

Per celebrare l'uscita del gioco su dispositivi mobile e il superamento delle 5 milioni di registrazioni anticipate all'applicazione, The Pokemon Company invita i giocatori a completare l'evento di lancio di Pokemon Unite su iOS e Android che si terrà fino al 31 ottobre. Il raggiungimento dell'obiettivo darà accesso a un ricco bonus ingame rappresentato da 1.000 coupon Heos, dalla licenza Unite di Pikachu e dallo speciale Holowear Stile Festival di Pikachu. A questi bonus se ne aggiungerà anche un altro da 1.000 coupon Heos al raggiungimento dei 7,5 utenti registrati all'app.

Contestualmente all'approdo di Unite su mobile, sarà disponibile anche un nuovo Pass di Lotta chiamato "Spettro a Zero G" che vedrà l'introduzione di strumenti a tema spaziale. Come di consueto, per salire di livello nel Pass di Lotta e ottenere ricompense sempre più ricche, i giocatori dovranno completare sia missioni giornaliere che settimanali. L'acquisto del Pass Premium garantisce l'accesso a ulteriori ricompense.

Da mercoledì 22 settembre verrà introdotta una nuova funzione sia su Switch che su mobile: le Cerchie Unite. I giocatori potranno creare una propria Cerchia Unite o cercarne una già aperta da altri utenti e connettersi, così facendo, agli altri Allenatori con tag basati sulle proprie affinità.