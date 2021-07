Pokémon Unite sfida LOL: disponibile il gioco gratis per Nintendo Switch

Come promesso dal trailer di Pokémon Unite diffuso pochi giorni fa, è finalmente giunto il momento per gli appassionati della serie Game Freak di testare una produzione completamente inedita.

Dopo gli scontri di Pokken Tournament, la Realtà Aumentata di Pokémon GO e i labirinti di Pokémon Mystery Dungeon, è giunto il momento per i Pocket Monster di rendersi protagonisti di un nuovo esperimento videoludico. Superando ancora una volta i confini degli studi di Game Freak, The Pokémon Company ha infatti deciso di affidare alle mani di Tencent un progetto decisamente inaspettato: Pokémon Unite, un vero e proprio MOBA che vede protagonisti miriadi di Pokémon.

La produzione, che propone una formula di gameplay resa celebre dall'immortale League of Legends, approda finalmente su Nintendo Switch nella giornata di oggi, mercoledì 21 agosto. Come confermato sin dal lancio, il titolo sviluppato da Tencent approda sul mercato videoludico internazionale come free to play, con anche la possibilità di giocare online a Pokémon Unite gratis, senza la necessità di disporre di un abbonamento attivo a Nintendo Switch Online.



A partire da quest'oggi, gli Allenatori interessati a saperne di più possono dunque avventurarsi sull'Isola di Heos, per cimentarsi in scontri 5v5. Ogni team potrà contare su unità specializzate, tra Attaccante, Velocista, Versatile, Difensore e Supporto.