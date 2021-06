Pokémon Unite: svelato l'elenco completo delle creature disponibili al lancio

A pochi giorni dalla conferma della finestra di lancio di Pokémon Unite, il sito ufficiale del MOBA nato dalla collaborazione fra Tencent e Nintendo si è aggiornato per accogliere tutti i dettagli riguardanti le creature che potranno essere utilizzate al lancio.

Questi Pokémon potranno evolversi (laddove possibile) aumentando il livello esperienza sul campo di battaglia e apparterranno ad una delle seguenti classi: Attaccante, Velocista, Versatile, Difensore e Supporto.

Ecco di seguito l'elenco completo dei Pokémon disponibili sin dal lancio di Unite:

Absol

Charizard

Cinderace

Cramorant

Crustle

Eldegoss

Garchomp

Gengar

Greninja

Lucario

Machamp

Mr.Mime

Ninetales di Alola

Pikachu

SlowBro

Snorlax

Talonflame

Venasaur

Wigglytuff

In attesa di avere maggiori informazioni riguardanti le meccaniche di gioco e il sistema attraverso il quale si potranno sbloccare e personalizzare questi mostri, vi ricordiamo che Pokémon Unite arriverà a breve su Nintendo Switch e solo a settembre su dispositivi Android e iOS. Va precisato che il titolo, come la maggior parte dei prodotti mobile Nintendo, apparterrà alla categoria dei free to start e includerà quindi microtransazioni.

