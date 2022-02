Pokémon Unite, tante novità: Hoopa, Duraludon, lotte accelerate e altro ancora

Tra le tante novità proposte dai festeggiamenti per l'anniversario della serie Pokémon, troviamo anche l'esordio in Pokémon Unite di un'interessante selezione di contenuti inediti.

Si parte con l'introduzione delle nuove lotte accelerate, una modalità nella quale i Pokémon possono mettere a segno una mossa dopo l'altra, senza alcuna interruzione, per un'esperienza particolarmente dinamica e intensa. In occasione del Pokémon Day 2022, i giocatori di Pokémon Unite potranno inoltre sfruttare delle speciali licenze, che consentono di provare qualsiasi Pokémon gratis, sia nelle lotte standard sia nelle nuove lotte rapide.



Spazio inoltre ad un ampliamento del roster di gioco, con il MOBA per dispositivi mobile e Nintendo Switch che accoglie in particolare il Pokémon Misterioso Hoopa, creatura di tipo Psico / Spettro introdotta con la Sesta Generazione di creature Game Freak. Già disponibile in-game, il Pocket Monster può essere provato gratis usando una licenza prestito durante l'evento per il Pokémon Day. Completando tutte le missioni speciali, sarà inoltre possibile ottenere anche la licenza Unite di Hoopa. Nel prossimo futuro, sarà invece introdotto in Pokémon Unite anche Duraludon, Pokémon di tipo Acciaio / Drago di Ottava Generazione.



In chiusura, segnaliamo inoltre anche l'arrivo dei Pokémon di Alola all'interno di Pokémon GO, grazie all'espansione dedicata a Pokémon Sole e Pokémon Luna.