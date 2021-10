Pokémon Unite: un trailer svela l'evento di Halloween e l'arrivo di Greedent

Per la gioia di tutti i giocatori di Pokémon Unite su dispositivi Android/iOS e Nintendo Switch, il team di sviluppo ha confermato che nei prossimi giorni si darà il via ad uno speciale evento a tempo dedicato ad Halloween.

Per un periodo di tempo limitato, i giocatori potranno acquistare una serie di skin esclusive per i vari personaggi e completare sfide per sbloccare gratuitamente piccoli extra. Nel corso dell'Halloween Festival potremo mettere le mani su skin per Charizard, Lucario, Zeraora e tante altre creature. Ma non è finita qua, poiché in occasione della festività sarà anche possibile sbloccare gratuitamente un nuovo personaggio: Greedent. Il tenero scoiattolo, che probabilmente entrerà in campo come Skwover per poi evolversi, è infatti la new entry del roster di Pokémon Unite. Se non vedete l'ora di mettere le mani su tutte le novità, sappiate che l'evento avrà il via il prossimo mercoledì 20 ottobre e si concluderà il 7 novembre 2021.

Prima di lasciarvi al trailer dell'evento che mostra tutte le novità in arrivo nel gioco, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare la guida su come sbloccare Sylveon e utilizzare le sue abilità in Pokémon Unite. Non dimenticate inoltre di leggere i consigli su come sbloccare Zeraora gratis in Pokémon Unite su Android e iOS.