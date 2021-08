Pokémon Unite: l'ultimo update ha depotenziato Gengar

Nonostante sia disponibile solo da pochi giorni, Pokémon Unite ha già ricevuto un grosso aggiornamento e un contenuto aggiuntivo gratuito. Sembra però che uno degli update del free to play targato Tencent abbia introdotto un fastidioso problema legato ad una creatura.

Prima del debutto dell'aggiornamento, Gengar era uno dei personaggi più temuti del titolo disponibile su Nintendo Switch a causa della letale combinazione di Sludge Bomb e Hex, ovvero due delle abilità grazie alle quali poteva avvelenare e colpire in seguito ad un rapido teletrasporto per eliminare con grande facilità qualsiasi nemico. Sebbene la patch avesse l'obiettivo di bilanciare il gioco, sembrerebbe che le modifiche apportate stiano avendo un effetto opposto sul personaggio, la cui combo di abilità risulta ora essere inefficace. Al momento non sappiamo se gli sviluppatori vogliano che la situazione resti tale o se a breve assisteremo alla pubblicazione di un hotfix in grado di sistemare questo problema e consentire a chi utilizza principalmente Gengar di tornare ad infliggere un quantitativo di danni accettabile.

In attesa di scoprirlo, vi ricordiamo che il gioco arriverà il prossimo settembre anche su dispositivi Android e iOS e sarà scaricabile senza costi aggiuntivi. Avete già letto la nostra recensione di Pokémon Unite?