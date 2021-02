Pokémon Unite è sempre più vicino: l'open beta arriva in Canada

Sul sito ufficiale dei Pokémon è stato annunciato l'arrivo imminente di un nuovo test regionale di Pokémon Unite dedicato esclusivamente ai giocatori canadesi.

Nel corso del mese di marzo 2021, tutti gli utenti residenti in Canada e in possesso di uno smartphone/tablet Android potranno partecipare alla beta del MOBA scaricando l'applicazione su Google Play Store, dove è già possibile pre-registrarsi. Il test in questione dovrebbe proporre una nuova versione del gioco con nuovi Pokémon giocabili, meccaniche di gioco leggermente diverse rispetto all'ultima beta e un comparto grafico rinnovato.

Ecco di seguito le principali caratteristiche di questo test regionale:

La partecipazione al beta test di Pokémon UNITE è aperta solo ai residenti del Canada

Per partecipare, i giocatori devono avere almeno sedici anni

Una volta completato il test regionale, tutti i progressi verranno azzerati

Non è possibile trasmettere in streaming le partite o catturare screenshot durante il beta test regionale

Dal momento che nel mese di marzo arriverà la beta in Canada, non è da escludere che a cavallo tra primavera ed estate potremo assistere all'arrivo di nuovi test anche in territorio europeo, così che anche gli utenti italiani possano entrare in contatto con il titolo pubblicato da Tencent.

In attesa di nuove informazioni, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate i primi dettagli sulla presenza di skin a pagamento in Pokémon Unite.