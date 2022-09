Pokémon Unite x Balmain: come sbloccare un'esclusiva skin gratis

Quasi in concomitanza con il primo anniversario di Pokémon Unite, il free to play che strizza l'occhio a League of Legends, il team di sviluppo ha deciso di dare il via ad una collaborazione con un importante brand della moda per consentire a tutti i giocatori di ricevere una skin gratis.

Per celebrare l'arrivo nei negozi della collezione "Fashion Set Balmain x Pokémon Trainer", il popolare marchio del mondo dell'abbigliamento ha deciso di collaborare con Tencent per portare un esclusivo outfit per gli allenatori all'interno del gioco. Ci riferiamo al Balmain Fashion Set Trainer, un costume che può essere aggiunto in maniera completamente gratuita alla collezione di abiti con i quali personalizzare l'aspetto estetico dell'allenatore di Pokémon Unite. Ottenere questo contenuto è davvero semplice, poiché verrà distribuito a chiunque effettui l'accesso al free to play per sette giorni diversi (anche non consecutivi) nel periodo compreso tra oggi, 2 settembre 2022, e il 1 ottobre 2022 alle ore 2:00 del fuso orario italiano. Si tratta quindi di una sorta di ricompensa speciale per l'accesso e chiunque fosse interessato ad ottenerla dovrà semplicemente avviare il gioco e assicurarsi di aver effettuato l'accesso al server per il numero sufficiente di giorni entro il termine dell'iniziativa.

Va precisato che questo non è l'unico contenuto speciale in arrivo nel gioco, poiché chi acquisterà una patch firmata Balmain x Pokémon potrà ricevere senza costi aggiuntivi un codice da riscattare all'interno del gioco per sbloccare ulteriori articoli di moda del Balmain Outfit Set Trainer. In questo caso, il riscatto potrà avvenire visitando il menu "Scambia regalo" di Pokémon Unite.



Prima di lasciarvi alle immagini della collaborazione, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate anche alcuni consigli per iniziare a giocare a Pokémon Unite.