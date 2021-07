Pokémon Unite: Zeraora gratis, ecco come ottenerlo

Pokémon Unite sarà disponibile gratis per tutti gli utenti di Nintendo Switch a partire dal 21 luglio 2021: in questa data sarà quindi possibile darsi battaglia all'interno del MOBA totalmente incentrato sui mostri tascabili di casa Nintendo, per un'esperienza Pokémon completamente diversa dalla tradizione della serie.

Per celebrare il debutto del gioco prodotto da Tencent Games, The Pokémon Company ha messo a disposizione un bonus per tutti i giocatori, trattasi di Zeraora, il Pokémon leggendario di tipo Elettro visto per la prima volta nei giochi della settima generazione (Pokémon Sole, Luna, Ultrasole e Ultraluna).

Pokemon Unite: Zeraora gratis

Il procedimento per ricevere Zeraora come bonus è semplicissimo: basterà effettuare almeno un login a Pokémon Unite dal giorno della sua uscita sul Nintendo eShop (21 luglio) ed entro il 31 agosto 2021. Il bonus ha inoltre alcuni utili vantaggi: la Mossa Unita di Zeraora scatena una potente scarica elettrica creando una zona di plasma attorno all'area circostante, creando non pochi svantaggi ai membri della squadra avversaria. Trattandosi di un bonus completamente gratuito fino alla fine di agosto ed accessibile sin da subito per tutti i giocatori di Pokémon Unite, Zeraora saprà come fare la differenza in più di una battaglia.

Se ancora non siete sicuri di volervi cimentare con le sfide a squadre 5 contro 5 del gioco, 30 minuti di gameplay di Pokémon Unite potrebbero spingervi a dargli una chance. Inoltre, il titolo farà il suo esordio su sistemi mobile a settembre 2021: ricordiamo che Pokémon Unite avrà il cross-play.