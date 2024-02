Pokémon: un velenoso cosplay di Sofora, l'allenatrice di ottava generazione

Queste prime settimane del nuovo anno hanno portato all'uscita del DLC Epilogo per Pokémon Scarlatto e Violetto. Con questo nuovo contenuto, la nona generazione Pokémon giunge ai saluti. In attesa di scoprire quello che verrà, torniamo indietro di qualche anno con questa velenosa interpretazione della cosplayer Petra.Fyed.

Non sappiamo ancora i piani futuri di Games Freak e Nintendo, ma i fan italiani del franchise hanno di che festeggiare. Il manga Pokémon è arrivato nelle edicole italiane grazie alla collaborazione tra Gazzetta dello Sport e J-POP Manga. Sul fronte dell'animazione, invece, Pokémon Orizzonti è stato acquisito da Mediaset, che trasmetterà la prima serie anime senza Ash Ketchum sul canale televisivo Boing.

Al 2019 risale l'uscita di Pokémon Spada e Scudo, il primo capitolo ufficiale della serie pubblicato su Nintendo Switch. La regione di Galar è una rivoluzione per il franchise, che abbandona lo stile grafico tradizionale per avvicinarsi a quello di un'avventura open world più moderna. Un anno più tardi arrivò il DLC L'Isola solitaria dell'armatura per Pokémon Spada. Qui, il protagonista, fa la conoscenza della rivale Sofora, allenatrice specializzata nei Pokémon di tipo veleno e che nella lingua originale è conosciuta come Klara. In questo cosplay di Sofora da Pokémon Spada ricomincia la lotta pokémon con l'allenatrice antagonista. La vediamo infatti, in diversi scatti, pronta a lanciare la sua Poké Ball per dare il via a un grande scontro.