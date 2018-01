Pokémon Versione Cristallo torna su Nintendo 3DS con il nuovo trailer di lancio

celebra l'arrivo di Pokémon Versione Cristallo sucon un trailer dedicato all'avventura originariamente pubblicata nel 2000 su, che è da ora disponibile anche per le console della famiglia

Il titolo è stato lanciato sul mercato come seguito delle versioni Oro e Argento, e tra le modifiche implementate vi sono diverse nuove animazioni e la possibilità di giocare con un protagonista femmina. Sebbene l'avventura sia incentrata sulla seconda generazione di Pokémon, non mancano alcuni volti familiari dei precedenti capitoli come gli originali starter Bulbasaur, Squirtle e Charmander, oltre che i potentissimi Mew e Mewtwo.

Intanto continuano a susseguirsi i rumor sull'uscita di un nuovo titolo della serie Pokémon su Nintendo Switch, ma al momento non vi sono indicazioni ufficiali da parte della casa di Kyoto sulla possibile finestra di lancio.