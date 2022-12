Pokémon Violetto è il capitolo della serie Nintendo con la media Metacritic più bassa

Pokémon Scarlatto e Violetto hanno infranto qualsiasi record nella storia del franchise Nintendo in termini commerciali, eppure la coppia di titoli curata da Game Freak ha evidentemente mostrato il fianco dal punto di vista tecnico, tanto da spingere molti utenti a chiedere un rimborso.

I problemi di cui sopra si sono rivelati tanto invasivi nel corso dell'esperienza da aver pregiudicato anche il giudizio dei due giochi in fase di recensione presso le maggiori testate internazionali. Questo ha portato Pokémon Scarlatto e Violetto a raggiungere, fra i capitoli principali del franchise, la media Metacritic più bassa di sempre nella storia della saga dedicata ai mostriciattoli di Nintendo.

Con una media attuale di 72, Pokémon Violetto (Scarlatto ha una media di 73) è diventato l'episodio della serie col punteggio più basso, prendendo così il posto precedentemente appartenuto a Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente. Certamente non un motivo di vanto per Game Freak, che già aveva incassato non poche critiche per il comparto tecnico di Leggende Pokémon Arceus. In cima alla classifica Metacritic dei giochi Pokémon troviamo saldamente in prima posizione Pokémon X & Y seguiti da Pokémon Oro e Argento e Pokémon Nero e Bianco. Vi rimandiamo a questo indirizzo per consultare la classifica integrale.

Nell'ultima settimana, Pokémon Scarlatto e Violetto hanno venduto altre 500.000 copie in Giappone.