Pokémon Violetto e Scarlatto, nuovo annuncio in arrivo: sarà un lemure di tipo Veleno?

Gli strani segni colorati avvistati nella regione di Paldea sembrano in effetti avere qualcosa a che fare con uno strano Allenatore incluso in un precedente trailer di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto . Quest'ultimo, come potete verificare in calce, indossata una maschera antigas e brandiva una bomboletta spray . Proprio quest'ultima, sostiene la community, potrebbe essere stata utilizzata per lasciare i segni negli scatti condivisi da The Pokémon Company. La già citata bomboletta era inoltre stata citata da un insider molto noto nella community Pokémon, che l'aveva misteriosamente associata all'espressione "aiai". Ora, le ultime ricerche dei Poké Fan hanno ricollegato la parola ad un piccolo lemure notturno, originario del Madagascar e noto come Aye Aye . A chiudere il cerchio ci ha pensato invece la presenza di una maschera antigas sul viso del misterioso allenatore: che il nuovo Pokémon possa essere di tipo Veleno ? Per saperne di più, non resta che attendere nuovi indizi da parte di The Pokémon Company!

Hey Trainers! We’ve managed to obtain these photos of some strange markings taken by a photographer from Paldea. 📸



They seem to be getting a lot of attention from the region’s citizens…



Any guesses what they could mean? 🤔#PokemonScarletViolet pic.twitter.com/BRiJRkgfwr — Pokémon (@Pokemon) August 29, 2022

“aiai” seems to insinuate that the pokemon is an aye aye, a nocturnal lemur native to madagascar. it has a single long finger on each hand used to dig bugs out of trees and is considered by some a bad omen. pic.twitter.com/HmtjQb6626 — Jordan (@byjordanwolfe) August 29, 2022